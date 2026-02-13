Российский бизнес в 2025 году понес рекордные убытки

За январь-ноябрь 2025 года убытки понесли 18,2 тыс. российских компаний. Их общие потери достигли 7,5 трлн рублей, следует из данных Росстата. Это рекордная сумма за все время ведения статистики, пишут «Известия». В 2024 году показатель был меньше на 7% – около 7 трлн, а годом ранее – 4 трлн.

Доля убыточных компаний в 2025 году составила 28,8%, что является максимумом с пандемийного 2020 года (32,1%). Сильнее прочих просели обрабатывающие производства (выпуске нефтепродуктов, металлургия), добыча полезных ископаемых (особенно нефти и природного газа, угля) и оптовая торговля, свидетельствует статистка. Кроме того, серьезные трудности испытывают застройщики, предприятия транспортного машиностроения, а также легкая промышленность.

Одним из главных факторов роста убытков стало подорожание кредитов, которое достигло пика в начале 2025 года на фоне рекордной ключевой ставки на уровне 21%, указывают опрошенные изданием эксперты.

Для части компаний большая часть прибыли уходит на обслуживание долгов, а некоторые предприятия вовсе не могут привлечь новое финансирование, отметил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Это привело к тому, что бизнес сталкивается с дефицитом оборотных средств, а планы по развитию оказываются под угрозой.

Кроме того, на финансовых показателях компаний сказалось замедление экономического роста: если в 2024 году ВВП России вырос на 4,3%, то в 2025-м – только на 1%. Дополнительными факторами стали санкции, рост стоимости логистики и аренды недвижимости.

По мнению Еремкина, главное негативное последствие роста убытков компаний – торможение экономического развития. В таких условиях ухудшается инвестиционный климат, снижается инновационная активность, а конкурентная среда сужается – все большую роль начинают играть крупные компании с господдержкой.

Массовая убыточность предприятий грозит углублением отраслевого спада, ростом числа дефолтов по долговым обязательствам и даже банкротств, указала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Эксперт при этом обратила внимание на падение поступлений по налогу на прибыль, что наиболее чувствительно в регионах, поскольку основная часть этого налога зачисляется по месту регистрации компаний. В итоге у властей остается меньше ресурсов для финансирования нацпроектов и социальных обязательств, инвестиций в строительство и ремонт инфраструктуры, развитие здравоохранения и образования.

Ситуацию поможет стабилизировать снижение ключевой ставки, полагает Ахмед Юсупов из Goldman Agency. По его словам, это должно улучшить финансовые показатели компаний, налоговые поступления при этом не упадут. Кроме того, если государство поможет сократить задолженность крупных предприятий и восстановить темпы роста экономики, то доля убыточных компаний снизится, заключила Мильчакова.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube