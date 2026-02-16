В январе в России выросли продажи алкоголя. Как сообщает «Коммерсант», совокупный объем продаж спиртного без учета пива, сидра, пуаре и медовухи прибавил 0,5% год к году. Алкоголь крепче 9% показал более выраженный рост – на 4,1% год к году. Этому способствовали длинные новогодние праздники, а сохранение в рознице в январе прошлогодних цен могло подтолкнуть потребителей к созданию запасов. С переоценкой ассортимента тренд может поменяться.

Всего за 2025 год в России было реализовано 181,98 млн дал алкогольной продукции. Год к году значение снизилось на 9,8%. Это во многом обусловлено значительным повышением цен из-за увеличения акцизов, минимальной розничной стоимости (МРЦ) и пошлин на импорт.

С начала 2026 года акцизы и МРЦ на алкоголь также выросли. Но потребители, по мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, эту коррекцию пока не почувствовали. В начале января цены на полках были еще прошлогодними, считает он. Сами по себе новости о грядущем повышении цен в то же время, по мнению эксперта, могли стимулировать потребителей формировать запасы. Дополнительным фактором господин Московский считает затянувшиеся в этом году новогодние праздники.

В пользу дополнительных праздничных продаж косвенно говорят хорошие результаты категории игристых вин. Объем их реализации в январе, согласно РАТК, вырос на 4% год к году, до 2,12 млн дал. В то же время тихие вина, напротив, немного сдали позиции. Здесь продажи сократились на 3,1% год к году, до 4,22 млн дал. Январские продажи коньяка потеряли 0,3% год к году, до 1,05 млн дал.

Но в дальнейшем картина может поменяться. Андрей Московский замечает, что январь для алкогольного рынка все же переходный период. Сейчас сети активно проводят переоценку ассортимента, рассуждает он. Более показательными для рынка, по мнению эксперта, будут результаты марта.

Москва, Елена Васильева

