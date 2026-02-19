В мире дорожает кофе, а россияне скупают кофемашины

Пять крупнейших стран-производителей кофе – Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Эфиопия и Индонезия, которые вместе поставляют 75 процентов мировых запасов кофейных зерен, – зафиксировали в среднем на 57 дополнительных дней в году повышенной жары, наносящей ущерб плантациям, из-за изменения климата.

Эта глобальная лихорадка затрудняет производство, что приводит к снижению предложения сырья по сравнению со спросом и предсказуемому росту цен на чашку кофе. Такова картина, нарисованная исследованием Climate Central, которое изучает, сколько дней вредной жары для выращивания кофе добавилось из-за изменения климата.

Кофе – один из самых популярных напитков в мире, ежедневно потребляется около 2,2 миллиарда чашек. Только в Соединенных Штатах, по меньшей мере, две трети взрослого населения пьют кофе ежедневно. Однако мировые запасы кофе находятся под всё возрастающим давлением из-за неопределенности, связанной с глобальными изменениями климата.

В частности, организация Climate Central проанализировала наблюдаемые температуры с 2021 по 2025 год и сравнила их с гипотетическим миром без выбросов углекислого газа, используя Индекс климатических изменений.

В ходе анализа было рассчитано дополнительное количество дней в году, когда изменение климата приводило к повышению температуры выше порога в 30°C (86°F), считающегося вредным для кофе в основных странах-производителях. При превышении этого порога кофейные растения испытывают тепловой стресс, что может снизить урожайность, повлиять на качество зерен и повысить уязвимость растений к болезням.

Между тем, в России продажи кофемашин и кофеварок в России достигли исторического максимума в 2025 году, сообщают «Ведомости».

За год реализовано около 2,6 млн устройств на общую сумму 38 млрд руб. По данным ритейлеров, рост продаж в штуках составил 11,9%, в денежном выражении – 3,7%. Средняя цена кофемашины составила 14,5 тыс. руб. Около 40% продаж пришлось на модели дешевле 5 тыс. руб., 20% – на устройства дороже 25 тыс. руб.

Основные продажи (55-60%) приходятся на маркетплейсы, где оборот вырос на 46-119% в зависимости от категории. На сетевую розницу приходится около трети продаж, преимущественно в премиум-сегменте.

Основная причина роста – резкий рост цен в кофейнях, отмечают эксперты. Инвестиции в собственную кофемашину окупаются за месяц для бюджетных моделей и за полгода-год – для премиальных.

Так, в 2025 году цена чашки кофе выросла в среднем со 106 до 147 руб. Кроме того, за год количество компаний, специализирующихся на производстве в России чая и кофе, выросло на 7,7%. Основной прирост рынка обеспечивает кофе.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube