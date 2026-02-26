В России в 2027 году появится ГОСТ на пиво

В России появится новый государственный стандарт на пиво, включая безалкогольное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ Роскачества.

В настоящее время в России действует ГОСТ, который предполагает использование только пшеничного и ячменного солода. Согласно стандарту, в пиве их доля должна быть не меньше 80%. В новом ГОСТе предлагается использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.

Кроме того, новый национальный стандарт уточняет термин «пиво», теперь под ним понимается «пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок».

В документе также появилось определение безалкогольного пива – это пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube