Реальные ставки по кредитным картам в России превысили 50%

В России стоимость обслуживания долга по кредитным картам достигла рекорда за последние пять лет. Реальные ставки превысили 50%. Об этом свидетельствуют данные «Скоринг Бюро», которые приводит РБК.

За последний год полная стоимость кредита (ПСК) в этом сегменте подскочила на 17,5 процентного пункта. Предыдущий скачок наблюдался весной 2022 года, когда ПСК поднималась до 34,9% на фоне резкого повышения ключевой ставки. В 2023-2024 годах показатель стабилизировался в диапазоне 30,1-32,6%.

ПСК продолжает увеличиваться, несмотря на последовавшее снижение ключевой ставки Центробанка РФ. По словам аналитиков, основной драйвер роста – удорожание фондирования банков вслед за ключевой ставкой. Также на показатель влияют риск-модели кредиторов и поведение заемщиков, где доля клиентов, полностью гасящих задолженность внутри льготного периода, увеличивается, лишая банки значительной части доходов.

В феврале рост реальных ставок по кредиткам приостановился, сопровождаясь сжатием рынка. Как сообщало Объединенное кредитное бюро, по итогам 2025 года выдача карт сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении.

Эксперты считают, что пик роста ставок, скорее всего, пройден. Кредитные риски системно не снижаются, как не снижается и средняя долговая нагрузка заемщиков, но пятидесятипроцентные ставки, по их мнению, все равно неадекватны в текущей операционной среде.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube