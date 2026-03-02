Каждый десятый установленный ранее самозапрет на кредиты был снят заявителем

Примерно десятая часть установленных самозапретов на оформление кредита была отменена по требованию граждан. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

«За год работы сервиса – с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года – россияне направили на постановку разных типов самозапретов на кредиты 22,1 миллиона заявлений и 1,9 миллиона заявлений на их снятие. Это означает отмену 9% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день статус самозапрета установлен у 18,8 миллиона россиян», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ОКБ.

В феврале россияне оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты, на снятие ограничений было подано 162,97 тысячи заявлений.

Чаще всего ограничительной мерой пользуются жители РФ в возрасте 35-45 лет – 21,4% от общего количества заявлений. «На граждан 45-55 лет приходится 19,6% заявлений, 55-65 лет – 18,8% заявлений. 18,1% самозапретов установлено гражданами старше 65 лет, 12,8% – россиянами в возрасте 25-35 лет. На молодежь до 25 лет приходится 9,3% самозапретов», – уточнили в бюро.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube