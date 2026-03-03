В России предложили усложнить снятие наличных в кассах банков для борьбы с мошенниками

Банки предложили ввести период охлаждения при снятии наличных в кассах. Это может помочь в тех случаях, когда гражданин действует под давлением мошенников. В настоящее время кредитные организации по закону не могут отказать клиентам в выдаче денег на руки даже при явных признаках влияния злоумышленников.

Инициативу озвучили несколько крупных банков, а также поддержали в Национальной системе платежных карт и правоохранительных органах, пишут «Известия». Антифрод при выдаче наличных в кассе необходим, считает начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов. Основная задача – убедиться, что человек, получая деньги, не находится под внешним воздействием.

Сейчас банки не могут отказать клиентам в выдаче наличных через кассу. Главным препятствием был жесткий регламент Гражданского кодекса, который обязывает кредитную организацию выдать деньги по первому требованию. До 2025-2026 годов любая задержка могла считаться нарушением прав собственности и повлечь судебные иски. Отличие отделений от банкоматов заключается в отсутствии лимитов на снятие средств, поэтому потенциальные потери ничем не ограничены.

В НСПК также считают, что антифрод должен проводиться во всех каналах, включая кассы. Банки знают своих клиентов и смогут найти правильный подход для ограничения снятия средств. Период охлаждения – наиболее эффективный инструмент, что подтверждено практикой.

При этом кредитные организации уже начали решать проблему со своей стороны. Сотрудники обязаны поговорить с клиентом до снятия средств, если есть подозрения, что он попал под воздействие мошенников. Спросить, не звонили ли представители каких-либо компаний или ведомств. Если выясняется, что человека «ведут», банк может пригласить полицию и родственников, чтобы вместе открыть клиенту глаза на происходящее. Практика помогает уберечь от необдуманных шагов под давлением мошенников, однако рынку необходимы более четкие правила работы в таких ситуациях. Банки фиксируют рост вывода средств мошенниками через кассы. И тенденция продолжится, уверены в кредитных организациях.

По итогам 2025 года общий ущерб от мошенников ЦБ оценивал в 29,3 млрд рублей, число операций без согласия клиентов превысило 1,5 млн. Банки предотвратили 134,2 млн попыток операций злоумышленников, суммарно «спасли» 13,9 трлн рублей. Это значит, что давление на системы защиты очень высокое, а преступники ищут новые обходные маршруты.

