Рестораны в России ждет «голодный год» и сокращение меню

Спрос на услуги ресторанов в России продолжает снижаться на фоне инфляции и растущей конкуренции со стороны сетевых магазинов с готовой едой. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

В январе-феврале 2026 года жители России реже посещали рестораны в сравнении с тем же периодом в 2025‑м и 2024‑м. Средний чек при этом вырос, сообщили в компании «Платформа ОФД».

Россияне сегодня ходят в рестораны по особым поводам, в праздники или вечера пятницы, пояснил глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. Однако, по его словам, для заработка этого мало: нужны гости по будням. И здесь у ресторанов появился конкурент – готовая еда в магазинах и доставка от ритейла. Она дешевле, удобнее и часто не уступает по качеству.

В текущем году ресторанный рынок ждет «рационализация», прогнозирует основатель ресторанного гида GreatList Александр Сысоев. Времена, когда маленькое заведение предлагало до 100 позиций в меню, уходят: ассортимент придется «резать».

Год будет для ресторанов «голодным», и рынку придется очиститься от ненужных концепций, предполагает ресторатор Дмитрий Левицкий. По его оценке, до конца года могут закрыться до четверти существующих заведений.

Москва, Зоя Осколкова

