Европа уже остро ощущает рост цен на газ

Война на Ближнем Востоке приводит к росту цен на газ, и это начинает ощущаться в Европе, которая сильно зависит от импорта газа и преследуется призраком энергетического кризиса, сравнимого с кризисом 2022 года, пишут западные СМИ.

В частности, в химической, агропродовольственной и стекольной отраслях рост цен на газ «уже оказывает влияние» на Европу, заявила в среду организация Uniden, защищающая интересы энергоемких промышленных предприятий Франции.

«В среднем, треть потребления в этих отраслях экономики подвергается такому резкому увеличению», – подчеркнули в заявлении компании Uniden. «Вследствие этого часть производства останавливается или замедляется из-за нарушения экономического баланса».

Что касается Союза независимых и очень малых предприятий (SDI), его генеральный секретарь Марк Санчес пояснил в среду, что «шок денежного потока» угрожает малым предприятиям, если счета резко вырастут.

Европейский газовый эталонный индекс подскочил более чем на 65%

Резкий рост цен на газ вызывает беспокойство и в Германии. Компании, не имеющие долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей, «напрямую страдают от колебаний цен», пояснил Вольфганг Нидермарк из BDI, крупнейшей промышленной федерации страны.

Европейский газовый индекс подскочил более чем на 65% с начала недели, прежде чем стабилизироваться в среду после войны, начатой в субботу Соединенными Штатами и Израилем против Ирана, которая парализовала стратегически важный Ормузский пролив.

На данный момент «проблем с обеспечением надежности поставок нет, но цены и их последствия остаются источником серьезной озабоченности», – резюмирует источник в Европейской комиссии.

Нынешний кризис может привести к увеличению затрат на пополнение запасов газа на следующую зиму в Европе, где на конец февраля они были заполнены лишь на 30%, по сравнению с 62% на конец февраля 2024 года.

«Ключевой вопрос – продолжительность блокады Ормузского пролива», – заявил агентству AFP Лоран Давид, генеральный делегат Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL), которая охватывает 95% рынка импорта этого газа.

Экспорт СПГ из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, почти весь из которых проходит через Ормузский пролив, составляет 20% мирового объема торговли СПГ. Несмотря на то, что 90% этого экспорта направляется в Азию, длительная блокада приведет к усилению глобальной конкуренции за доступные грузы.

Однако, как предупреждает Лоран Давид, до ввода в эксплуатацию новых заводов по сжижению газа, ожидаемого только с 2027 года, «краткосрочной альтернативы» для замены газа, проходящего через Ормузский пролив, не существует.

Что касается Норвегии, крупнейшего в Европе производителя газа за пределами России, то она исключает любое увеличение добычи.

Эти разногласия возникают в непростое для ЕС время, поскольку страна готовится полностью прекратить импорт российских углеводородов осенью 2027 года.

Однако с точки зрения Норвегии, которая не является членом Европейского союза, нынешний кризис может возобновить дискуссии по поводу этого запрета среди 27 стран.

«Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, очевидно, что эта дискуссия, я думаю, возобновится», – заявил норвежский министр Терье Аасланд, слова которого приводит Bloomberg.

Напомним, что накануне в ходе совещания президент России предлодил правтелству подумать о том, чтобы не ждать осени 2027 года, а прекратить поставки газа в Европу уже сейчас.

Брюссель, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube