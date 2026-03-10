Треть бизнесменов подумывают о закрытии своего дела

О закрытии или продаже своего дела подумывает 31% предпринимателей в России. Такие данные следуют из опроса ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса», сообщает газета «Ведомости». Показатель в первом квартале вырос на 8% год к году.

Опрос проводится с 2021 года среди одних и тех же респондентов – более 700 индивидуальных предпринимателей и владельцев компаний малого бизнеса. Последняя волна интервью проходила с 20 января по 19 февраля 2026 года.

Ожидания предпринимателей на первый квартал 2026 года оказались наихудшими за все время наблюдений: 52% уверены, что положение их бизнеса ухудшится. Улучшений ждут лишь 12%. Для сравнения: в первом квартале 2022 года, во время массового введения антироссийских санкций, доля пессимистов составляла 38%, а оптимистов – не менее 20%.

Доля предпринимателей, находящихся в режиме выживания, по итогам четвертого квартала 2025 года достигла 39% – максимума за пять лет. Роста показателей ожидают минимальные 8% респондентов. О падении доходов по сравнению с предыдущим кварталом сообщили 39% опрошенных, а 29% столкнулись с нехваткой выручки для покрытия прямых расходов, сообщает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

