Иран будет блокировать экспорт нефти союзникам Тель-Авива и Вашингтону на протяжении всей войны

Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил во вторник, что иранские силы «не допустят» экспорта добываемой в регионе нефти в страны, союзные Соединенным Штатам и Израилю, пока продолжается война на Ближнем Востоке.

«Иранские вооруженные силы не допустят экспорта ни одного литра нефти из региона в лагерь противника и его партнеров до дальнейшего уведомления», – заявил Али Мохаммад Наини, пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции, сообщает информационное агентство Tasnim. «Их попытки снизить и контролировать цены на нефть и газ будут недолговечными и тщетными. Во время войны торговля зависит от региональной безопасности», – заявил Наини.

В понедельник вечером Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал арабские и европейские страны выслать американских и израильских послов, чтобы получить доступ к Ормузскому проливу. «Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, получит полную свободу и разрешение на пересечение Ормузского пролива, начиная с завтрашнего дня», – заявили в КСИР, как сообщило иранское государственное телевидение.

Тегеран, Елена Васильева

