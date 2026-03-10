Разница между зарплатами в регионах России превысила 220 тысяч рублей

Разница между самой высокой и самой низкой заработной платой в регионах России превысила 220 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Среднемесячная номинальная заработанная плата работающих в экономике с декабря 2025 года в Москве составила 288 524 рубля, в Чечне 60 913 рублей. Таким образом, разрыв составил 227 611 рублей, передает ТАСС.
Отмечается, что в статистике не учитываются показатель новых регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
В ноябре прошлого года этот показатель был значительно ниже – 200 049 рублей. Тогда самая высокая среднемесячная номинальная зарплата была зафиксирована в Магаданской области (244 130), а самая низкая – в Ингушетии (44 081 рубль).
Москва, Зоя Осколкова
