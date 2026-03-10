Bloomberg: страны Персидского залива сокращают ежедневную добычу нефти

Страны Ближнего Востока сокращают ежедневную добычу нефти, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в сутки, а Объединенные Арабские Эмираты – на 500 000-800 000 баррелей в сутки. Кувейт также сократил добычу на полмиллиона баррелей в сутки, а Ирак – примерно на 2,9 миллиона, добавляет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это, в числе прочего, Иран заблокировал проход по Ормузскому заливу судам, перевозящим нефть. Накануне КСИР сообщил, что не даст провести через пролив ни одно судно с нефтью для союзников США и Израиля.

Страны Персидского залива уже сообщили, что на фоне кризиса с Ираном их хранилища нефти заполнены.

