Безнадежные долги россиян за год выросли на треть

В России растет доля долгов по кредитам самого низкого качества. Речь идет о займах, которые можно считать невозвратными. Рост таких задолженностей связан прежде всего с высокими ставками и медленным повышением доходов населения.

По итогам 2025 года, доля кредитов четвертой и пятой категорий достигла 7% розничного кредитного портфеля банков, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Безнадежные долги превысили 2,4 трлн рублей. Еще год назад их было на треть меньше – около 1,8 трлн. Тогда они составляли около 5,7%.

Фактически каждый 14-й рубль в розничном портфеле банков связан с серьезным риском невозврата. Это уже не просто рискованные займы, а ссуды, по которым финансовые организации изначально закладывают значительные или почти полные потери. Речь идет о кредитах, по которым дефолт уже произошел. Но пока проблемные долги не списаны, банки обязаны держать их на балансе и формировать под них резервы. Из-за этого они осторожнее одобряют новые займы и медленнее снижают ставки.

Что касается необеспеченных потребкредитов, в основном ухудшилась платежная дисциплина по долгам, выданным в конце 2023 – начале 2024 года. Среди них есть ссуды заемщиков с низким кредитным рейтингом или вообще без кредитной истории, по которым изначально было сложно оценить риски.

В ипотеке ситуация остается более стабильной. Доля проблемных ссуд увеличилась, но остается на низком уровне – около 1,7% на начало 2026 года, уточняет регулятор. Это связано с «вызреванием» кредитов, которые банки выдавали в период ажиотажного спроса на льготную ипотеку и рыночные программы в 2023-2024 годах.

Рост проблемных долгов – это ранний сигнал ухудшения финансового положения домохозяйств. По словам аналитиков, увеличение проблемных долгов связано и с замедлением роста доходов населения. За время после оформления кредитов расходы заемщиков могли вырасти из-за инфляции – если доходы не увеличились, обслуживать кредит станет для них значительно труднее.

Особенно тяжелая ситуация складывается у заемщиков, у которых сразу несколько ссуд, сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Чем большая часть доходов направляется на выплаты кредиторам, тем больше вероятность дефолта такого клиента со временем.

Москва, Зоя Осколкова

