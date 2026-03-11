В ЦБ РФ раскрыли место хранения золотого запаса

Российский золотой запас находится на территории РФ, сведения о перемещении резерва – это слухи. Об этом сообщил начальник главного управления Центробанка по ЦФО Рустэм Марданов.

Золотой запас России вырос до рекордных 326,5 млрд долларов. Стоимость обусловлена исключительно резким подорожанием золота. При этом физический объем этого металла в хранилищах немного сократился.

«Все золото международных резервов хранится в хранилищах ЦБ на территории России», – сказал Марданов.

В общей структуре резервов на золото приходится 43%. Детальная информация о географии размещения других компонентов золотовалютных резервов не раскрывается в целях финансовой безопасности, добавил Марданов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube