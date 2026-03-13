В 2025 году в России снизился уровень бедности

В России по итогам 2025 года зафиксировано снижение уровня бедности населения. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«Рост заработных плат, мероприятия, направленные на обеспечение занятости, и адресные меры поддержки способствовали снижению уровня бедности. По итогам 2025 года <...> показатель бедности составил 6,7%», – сказала Голикова на итоговой коллегии Минтруда и социальной защиты.

По словам вице-премьера, показатель снизился на 0,4 процентных пункта по сравнению с 2024 годом. В минувшем году особое внимание уделялось повышению благосостояния многодетных семей.

«В 2025 году многодетные семьи получили приоритетное право и заключили более 52 тыс. социальных контрактов. <...> По итогам года более 44% граждан, охваченных социальным контрактом, вышли из бедности», – пояснила Голикова.

Социальный контракт – это соглашение с органами соцзащиты, по которому государство выделяет деньги на конкретные цели, а гражданин обязан выполнить условия контракта по улучшению финансового положения.

Москва, Зоя Осколкова

