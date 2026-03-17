Депутаты просят ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

Депутаты Госдумы просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить бизнес на «зарплатный сговор». Компании договариваются не переманивать ценных сотрудников, чтобы не повышать им зарплаты. Об этом сообщает РБК.

К руководителю ФАС Максиму Шаскольскому обратилась глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. В обращении парламентарий просит проверить информацию о том, что компании в России заключают неформальные договоренности, чтобы не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат.

Депутат называет это «крайне тревожной практикой». «По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», – указывается в обращении.

По мнению Лантратовой, такой сговор может влиять на рыночные механизмы формирования заработной платы, ухудшать положение граждан и создавать преимущества для участников таких соглашений за счет ущемления прав наемных работников.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны. Мы хотим развивать человеческий капитал и технологический суверенитет России. Но в данной ситуации, возможно, зарплаты искусственно держат на коротком поводке. Поэтому прошу ФАС проверить, существуют ли такие практики обмена информацией и договоренности о непереманивании сотрудников», – сказала депутат.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube