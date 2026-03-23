Дефицит кадров в экономике постепенно снижается

Ситуация на российском рынке труда развивается без резких изменений, при этом напряженность с кадрами постепенно снижается. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

Как сообщает ТАСС, уровень безработицы остается на исторически низких значениях, однако опросные данные показывают ослабление остроты дефицита кадров.

Набиуллина также отметила, что в 2026 году компании планируют более умеренную индексацию зарплат по сравнению с предыдущими годами. В 2023-2025 годах рост оплаты труда был более выраженным.

При этом, как подчеркнула глава ЦБ, увеличение заработных плат по-прежнему опережает рост производительности труда. Это остается одним из ключевых факторов для оценки ситуации в экономике.

Москва, Елена Васильева

