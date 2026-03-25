Федеральная налоговая служба ограничивает доступ к сервисам из-за рубежа

Федеральная налоговая служба России ограничивает доступ к ряду своих сервисов из-за границы. Это связано с мерами безопасности для борьбы с кибератаками.

«ФНС России проактивно принимает меры по защите инфраструктуры от внешнего негативного влияния. Для обеспечения безопасности информационных ресурсов трафик из-за рубежа может быть ограничен в связи с участившимися кибератаками на государственные сервисы», – говорится в ответе службы на запрос РБК.

В ФСН подчеркнули, что инфраструктура службы и данные налогоплательщиков «по-прежнему в безопасности и надежно защищены».

Сервисы будут доступны из-за границы в прежнем режиме «при снижении уровня внешних воздействий». Пользователей попросили с пониманием отнестись к ограничительным мерам.

Москва, Зоя Осколкова

