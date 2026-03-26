Просроченные долги по зарплате в России превысили 2 млрд рублей

Просроченная задолженность по зарплате в России на конец февраля 2026 года составила 2,01 млрд рублей, увеличившись за месяц на 153,9 млн рублей, или на 8,3%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года долги по зарплате выросли в 1,7 раза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Основная часть задолженности образовалась в 2025 году и более ранние периоды – 65,6% и 16,6% общей суммы соответственно. На долги 2026 года приходится 17,8% общей суммы.

При этом почти вся задолженность по заработной плате сформировалась из-за отсутствия собственных средств у предприятий. Объем таких долгов составил 2 млрд 005,3 млн рублей – это на 8,1% больше, чем в январе.

Основная задолженность перед работниками пришлась на строительство – 42,7%, обрабатывающие производства – 25,2% и добычу полезных ископаемых – 14,2%.

Долг по зарплате, выплачиваемой из федерального и региональных бюджетов, на конец февраля, как и в январе, отсутствует. Небольшой объем задолженности отмечен только по зарплатам из местных бюджетов – 4,5 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube