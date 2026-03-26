Дмитриев заявил о самом мощном энергокризисе в истории человечества

В мире начинается самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. Европу ждет деиндустриализация, а Украина своими действиями только ухудшает ситуацию. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мы видим, что наступает самый мощный энергетический кризис за всю историю человечества. К нему абсолютно не подготовлены ни Европа, ни Британия. Мало того, они сами выстрелили себе в ногу, отказавшись от российских энергоносителей», – сказал Дмитриев.

По его словам, европейские страны обратятся к России за топливом, а Москва будет «принимать или не принимать соответствующие решения».

«Украина своими атаками создает, в том числе абсолютно временные сложности, которые могут привести к еще большему росту цен, еще большему кризису и быстрому кризису, в том числе в Евросоюзе и Британии», – отметил Дмитриев.

Согласно прогнозу РФ, в Европе начнется мощнейшая деиндустриализация, что связано с ошибочными решениями европейских и британских политиков по энергетике, в том числе в результате давления предыдущей администрации США.

«Отказались от суверенитета – получили абсолютно мощнейший энергетический кризис, который фактически грозит уничтожить нормальную экономическую деятельность в этих странах», – заключил Дмитриев.

Москва, Зоя Осколкова

