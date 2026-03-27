Пошлины на импортный алкоголь из недружественных стран могут увеличиться в мае

Минфин России с 1 мая намерен повысить ставку ввозной пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 3 до 5 евро за литр. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке. По их сведениям, мера призвана поддержать спрос на отечественный коньяк и виски, который в последнее время просел.

С сентября 2024 года действует пошлина на крепкий алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр. В случае принятия решения о повышении пошлины, согласно прогнозам участников рынка, импортный алкоголь существенно подорожает во второй половине 2026 года.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский ожидает, что это приведет к снижению продаж самых популярных зарубежных алкогольных марок.

Как отметил руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин, рост издержек будет частично переложен на конечного потребителя. По мнению эксперта, доля импортного алкоголя в нижнем и среднем ценовых сегментах сократится.

Участники рынка прогнозируют, что алкоголь начнет дорожать постепенно по мере истощения стоков, а эффект станет заметен во втором полугодии.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

