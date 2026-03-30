Филиппины закупают около 2,5 миллионов баррелей российской нефти

Единственный на Филиппинах нефтеперерабатывающий завод Petron закупил почти 2,5 миллиона баррелей российской нефти в связи с «крайней необходимостью». Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня утром на фондовой бирже страны.

С начала войны между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном цены на топливо на архипелаге, сильно зависящем от импорта, резко выросли.

Напомним, что 25 марта в связи с энергокризисом на Филиппинах объявлено чрезвычайное положение. В рамках его будут предприниматься меры по энергосбережению, снижению транспортных расходов, а также будет вестись борьба ос спекуляцией на рынке поставок нефтепродуктов. Правительство выделяет 5000 песо (83 доллара) водителям мототакси и работникам транспорта для компенсации роста цен на топливо. Также были объявлены программы социальной помощи фермерам, рыбакам и другим работникам.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube