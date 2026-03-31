ФАС заставляет «Русал» снизить цену на алюминий для внутреннего рынка

Федеральная антимонопольная служба занялась «Русалом». До 30 апреля 2026 года группа компаний должна изменить условия договоров на поставку алюминия.Речь идет об исключении положений, из-за которых цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные.
В формуле ценообразования для российских потребителей группа компаний учитывала региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия.
При этом на текущий момент европейский рынок для России утратил репрезентативность в связи с переориентацией экспорта на рынки стран Азии, где цены на металл ниже.
По мнению ФАС, приоритет при ценообразовании не должен отдаваться зарубежным переработчикам в ущерб интересам отечественных переработчиков.
Ранее с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России рекомендовала группе «Русал» разработать торгово-сбытовую политику, которая в настоящее время не разработана.
В случае неисполнения предупреждения ФАС России возбудит антимонопольное дело.
