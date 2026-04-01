Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 7,7 млрд долларов

Состояние самых богатых бизнесменов России с начала года выросло на 7,666 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Активы сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко возросли на 7,71 млрд долларов, до 26,6 млрд. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон заработал 2,47 млрд, его состояние увеличилось до 26,2 млрд долларов. Основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал 2,15 млрд долларов, его капиталы увеличились до 24,7 млрд. Состояние бизнесмена Геннадия Тимченко выросло на 1,93 млрд долларов и достигло 16,2 млрд.

Впрочем, были среди российских миллиардеров и те, кто потерял часть своих активов. Наибольшие убытки понес сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров – его состояние уменьшилось на 2,23 млрд, до 12,2 млрд долларов. Бизнесмен Алишер Усманов лишился 1,38 млрд долларов, и теперь его капитал оценивается в 17,9 млрд долларов. Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина уменьшилось на 1,33 млрд, до 25,1 млрд долларов, основателя «Северстали» Алексея Мордашова – на 1,23 млрд, до 25 млрд.

Индекс BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, сейчас в него входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 апреля составляет 298,97 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

