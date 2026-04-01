В России замедлился рост краткосрочной аренды жилья.

Прирост числа арендодателей на платформе «Суточно.ру» в 2025 году сократился на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом, составив 14%. Количество объектов размещения увеличилось на 18%, тогда как годом ранее рост достигал 25%.

Аналогичную динамику фиксируют и другие крупные игроки рынка – ЦИАН, OneTwoTrip и «Авито Путешествия», сообщает «Коммерсант». Совокупная стоимость бронирований через «Суточно.ру» выросла на 30% (до 63,1 млрд руб.), а число проданных ночей – на 20%, но темпы роста этих показателей снизились на 36 и 28 процентных пунктов соответственно.

Эксперты связывают замедление с охлаждением рынка внутреннего туризма. По данным Росстата, рост числа гостей в российских средствах размещения в 2025 году составил лишь 4,1%, что на 6,9 процентного пункта ниже показателя предыдущего года. В январе 2026 года тенденция сохранилась: прирост замедлился до 3,1%.

Москва, Елена Васильева

