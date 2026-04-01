Сегодня пенсии были проиндексированы – кого это коснулось

Социальный фонд России с 1 апреля провел индексацию пенсий по государственному обеспечению в размере 6,8%. Увеличение выплат коснулось порядка 4 млн человек, в том числе 3,5 млн получателей социальных пенсий, сообщает пресс-служба СФР. Речь идет о пенсиях, которые назначаются инвалидам, детям-инвалидам и детям, потерявшим родителя. Кроме того, такие выплаты получают некоторые категории участников Великой Отечественной войны, например жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и Сталинграда.

Для индексации пенсионерам не нужно было подавать какие-либо заявления, она проводится автоматически. Процедуру провели по уровню роста прожиточного минимума пенсионера за 2025 год.

Москва, Елена Васильева

