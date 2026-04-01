ЦБ: россияне стали чаще совершать импульсивные покупки

В России выросло число импульсивных покупок на фоне быстрого проникновения онлайна в сферу торговли. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

«Из-за быстрого проникновения онлайна в продажи и потребление стала быстро расти доля нестандартных форм потребления… Выросли, мы видим, импульсивные покупки, когда люди покупают в моменте», – сказал эксперт на форуме «ТОЛК-2026».

При этом он обратил внимание на то, что также возросла компульсивность потребления, передает РИА «Новости». Кроме того, отметил Мамута, россияне еще больше стремятся к статусному потреблению: «Я хочу, чтобы у меня был такой телефон, потому что у моего друга такой телефон».

Все это приводит к снижению доли рационального потребления и росту доли нерациональных покупок, предупредил представитель ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

