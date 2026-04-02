Отмена рейсов в ОАЭ повлияла на контрабанду предметов роскоши в Россию

Абу-Даби и Дубай давно считаются главными источниками поставок в Россию ювелирных изделий и часов класс люкс. С перебоями в авиасообщении из-за ближневосточного конфликта контрабандисты меняют тактику, а криминальная активность наблюдается в других регионах.

Российские таможенники неоднократно задерживали путешественников, прибывших из ОАЭ и пытавшихся провезти без декларирования дорогие украшения. Чаще всего контрабандисты выдают ценности за личные вещи и следуют через «зеленый коридор», пишут «Известия».

В последнее время растет число случаев изъятия люксовой контрабанды у россиян и иностранцев, возвращающихся из КНР. «По Китаю все больше предложений к доставке дорогой ювелирной продукции, – рассказал изданию источник в правоохранительной системе. – Однако разборчивый потребитель всегда предпочитал заказывать «люкс» в Эмиратах. Все-таки Китай чаще всего ассоциируется с высококачественной подделкой. Покупать в китайских магазинах премиум-украшения, а особенно часы, сильные мира сего из России опасаются».

По словам собеседников газеты, главным направлением, через которое интенсивно ввозят ювелирку в страну, остается Турция. Незадекларированные ювелирные изделия изымают в аэропортах Минеральных Вод и Сочи.

Этим бизнесом занимаются так называемые «байеры» человек отправляется либо за конкретным товаром по просьбе человека, либо на месте покупает по фото вещь заказчику. Это серьезный криминальный бизнес, и он связан с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. Они просто позволяют пронести через «зеленый коридор». Здесь вероятность для челнока быть пойманным – максимальная.

Ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней относятся к категории товаров, ввоз которых жестко регулируется на уровне ЕАЭС. Физическое лицо, даже если оно везет украшения «по просьбе друга», не может претендовать на исключение.

Легальный импорт таких товаров осуществляется только через специализированные (категорированные) таможенные посты и требует обязательного акта государственного контроля от Пробирной палаты. Без этого документа, который сейчас передается в ФТС через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), выпуск товара невозможен.

Часто стоимость перевозимых украшений автоматически выводит деяние из разряда административного правонарушения в уголовное поле. Статья 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) не требует доказывать коммерческую цель. Достаточно самого факта незаконного перемещения через границу. Санкция – до пяти лет лишения свободы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube