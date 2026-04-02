Налоговая намерена выявлять «теневые» безналичные доходы граждан свыше 2,4 млн рублей

Федеральная налоговая служба будет выявлять «теневые» безналичные доходы граждан, превышающие 2,4 млн рублей в год.

Как сообщает газета «Коммерсант», правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов по обелению экономики. Среди предложенных мер – расширение с 2027 года информационного обмена между ФНС и ЦБ для выявления граждан, систематически получающих доход без регистрации в качестве предпринимателя или самозанятого. Как сообщили «Ъ» в Минфине и ФНС, отправной точкой контроля станет превышение лимита в 2,4 млн руб. незадекларированного дохода в год – эта сумма соответствует максимальному доходу для самозанятого и предельному размеру дохода физлица при ставке НДФЛ 13%. Как ранее отмечали в Минфине, лишь 3% работающего населения имеют доходы сверх этой суммы.

Новый подход предполагает переход от выборочного контроля к автоматизированному и риск-ориентированному: налоговики будут получать данные о переводах, имеющих признаки предпринимательской деятельности. Критерии отбора определит соглашение между ЦБ и ФНС: среди них – системность и ритмичность поступлений, круг контрагентов, суммы переводов. В ФНС подчеркивают, что переводы от близких родственников, даже частые, но не связанные с бизнесом, под контроль не попадут. При срабатывании индикаторов риска налоговая сможет запрашивать у банков выписки по счетам.

Эксперты отмечают, что подозрительными могут считаться регулярные крупные платежи (например, за аренду) или множество мелких переводов от разных лиц – как признак розничной торговли или оказания услуг.

Москва, Елена Васильева

