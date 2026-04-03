ФАС выявила необоснованное взыскание более 50 млрд рублей за услуги ЖКХ

В 2025 году Федеральная антимонопольная служба выявила необоснованно взимаемую оплату услуг ЖКХ на сумму свыше 50 млрд рублей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В 2025 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила необоснованно взимаемые с граждан и организаций средства за потребление коммунальных услуг на сумму свыше 50 млрд рублей», – написал Володин в пятницу в своем канале в Мах.

Власти приняли законы, направленные на повышение государственного контроля за тарифообразованием, отметил спикер нижней палаты парламента. В частности, ФАС наделили дополнительными полномочиями, позволяющими ведомству самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов.

Кроме того, за неоднократное невыполнение должностными лицами предписаний ФАС введено административное наказание – безальтернативная дисквалификация на срок до трех лет.

«Безответственным чиновникам больше не удастся отделаться просто уплатой штрафа за нарушения. Принятые нормы федеральных законов позволят защитить права граждан», – подчеркнул Володин.

Москва, Зоя Осколкова

