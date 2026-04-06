Российские фермы терпят убытки из-за маркировки своих товаров

Российские фермеры обратились в Министерство промышленности и торговли с просьбой отменить маркировку продукции. Идентификация товаров обходится слишком дорого, в результате сельхозпроизводители банкротятся и уходят в тень. Об этом пишет газета «Известия».

Часть фермерских хозяйств в Красноярском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и других регионах были вынуждены прекратить свою деятельность из-за требований о маркировке молочной продукции. Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» обратилась в Минпромторг с просьбой отменить идентификацию таких товаров.

«По итогам полутора лет действия обязательной маркировки в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), все риски, о которых мы предупреждали, реализовались. Проблемы, не получившие системного решения, стали причиной массового закрытия малых предприятий – переработчиков молока», – говорится в письме.

Как отмечают в Ассоциации сельхозпроизводителей, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5-3 млн. Подключение к системе потребовало от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупок оборудования (принтеры, сканеры, специализированное ПО, весы), а также несения регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в международных системах идентификации и оплату труда персонала.

«Ряд хозяйств был вынужден полностью прекратить переработку, перейти на реализацию сырья или сократить ассортимент и поголовье в три-пять раз. До 70% малых форм либо переходят в серую зону либо закрываются, что влечет прямые потери налоговых поступлений и сокращение рабочих мест в сельской местности», – отмечают представители отрасли.

Особенно остро эта проблема стоит на приграничных и отдаленных территориях, где нет стабильного мобильного интернета и возможностей для прокладки выделенного кабеля. Как отмечают фермеры, из-за этого возникают ситуации, когда ввод в оборот продукции невозможен, что приводит к порче скоропортящихся товаров и вынужденным простоям в работе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

