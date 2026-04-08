Путин заявил, что в обеспечении армии обмундированием сделано не все

В обеспечении Вооруженных сил РФ обмундированием сделано еще не все, что необходимо. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Глава региона отметил прогресс в развитии легкой промышленности и добавил, что августовский указ президента открыл «серьезные возможности».

В ответ глава государства добавил: «Еще не все сделано, что нужно, по этому направлению».

«Но это огромный импульс. У нас уже минимум два инвестиционных проекта появилось», – сказал Воскресенский.

Напомним, согласно указу президента, с 1 января 2026 года подпадают под запрет закупки военной формы для российской армии зарубежного производства. К 2027 году форма также должна быть изготовлена из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории РФ.

Москва, Зоя Осколкова

