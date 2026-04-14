Российская «дочка» корпорации Microsoft признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение американской корпорации Microsoft – ООО «Майкрософт Рус» и открыл конкурсное производство, передает РИА «Новости».

Агентство напоминает, что начальная процедура банкротства – наблюдение – была введена в сентябре по собственному заявлению «Майкрософт Рус» из-за неисполненных обязательств на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО «Майкрософт Рус».

В марте 2022 года американская корпорация объявила, что уходит с российского рынка, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в РФ. Позже в Microsoft заявляли, что продолжат выполнять обязательства перед клиентами в России.

Москва, Анастасия Смирнова

