Из-за махинаций с налоговыми вычетами бюджет России недополучил 1 трлн рублей

Российские правоохранители раскрыли преступную группу, которая специализировалась на махинациях с налоговыми вычетами. В результате действий злоумышленников бюджет РФ недополучил 1 трлн рублей.

Выявить ОПГ удалось благодаря совместным действиям ФСБ, СКР, МВД, Генпрокуратуры и ФНС. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, группа лиц, организовала в Московском регионе крупнейшую площадку «бумажного НДС», состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций. Нелегальные финансисты сформировали фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей.

Столичными следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Оперативники провели свыше 30 обысков по адресам фигурантов дела в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. «Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям. Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. В целях обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

