российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 апреля 2026, 12:25 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Генпрокурор: Россия вернула из-под иностранного влияния 32 стратегических предприятия

России удалось вывести из-под иностранного влияния активы общей стоимостью 2,5 трлн рублей, в том числе 32 стратегических предприятия. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом сенаторам.

«Ключевой задачей надзора остается укрепление имущественной и финансовой основы государства. Ее реализация за счет исковых механизмов способствовала зачислению в казну активов стоимостью 2,5 трлн рублей», – сказал Гуцан.

Среди возвращенных активов – 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры.

По словам генпрокурора, иностранные владельцы действовали в ущерб интересам России, выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от уплаты налогов, увеличивали кредиторскую задолженность. Более того, за счет полученной прибыли спонсировали ВСУ и иную антироссийскую деятельность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Москва, Челябинск, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Общество, Россия, Экономика,