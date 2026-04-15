Генпрокурор: Россия вернула из-под иностранного влияния 32 стратегических предприятия

России удалось вывести из-под иностранного влияния активы общей стоимостью 2,5 трлн рублей, в том числе 32 стратегических предприятия. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом сенаторам.

«Ключевой задачей надзора остается укрепление имущественной и финансовой основы государства. Ее реализация за счет исковых механизмов способствовала зачислению в казну активов стоимостью 2,5 трлн рублей», – сказал Гуцан.

Среди возвращенных активов – 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры.

По словам генпрокурора, иностранные владельцы действовали в ущерб интересам России, выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от уплаты налогов, увеличивали кредиторскую задолженность. Более того, за счет полученной прибыли спонсировали ВСУ и иную антироссийскую деятельность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube