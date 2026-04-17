Попасть под контроль налоговой за переводы могут 10 млн россиян

Около 10 млн россиян могут попасть под усиленный контроль Федеральной налоговой службы из-за переводов на карты. Речь о тех, кто регулярно зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц на аренде, подработках, услугах или мелкой торговле, но не оформляет статус самозанятого или ИП и не декларирует доход.

«В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий контроль за поступлениями физлиц. Документ, в частности, дает налоговой право получать от ЦБ данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Критерии пока не раскрываются. В случае принятия мера заработает с 2027 года», – пишет газета «Известия».

В настоящее время доступ налоговой к банковским данным ограничен: выписки по счетам физлиц запрашиваются только при проверке или международном обмене данными с согласия руководства ФНС. Поправки могут существенно расширить эти возможности. Одновременно предлагается ужесточить идентификацию владельцев счетов через ИНН и усилить контроль за импортом.

«Теневая самозанятость» достигает 20-22% – около 15 млн человек, но далеко не все из них имеют высокий доход. Отдельно выделяется проблема подмены трудовых отношений – когда компания нанимает самозанятого и требует от него того же, чего и от штатных сотрудников, но без официального оформления.

В зоне внимания окажутся и самозанятые с выручкой выше 2,4 млн в год, скрывающие часть поступлений, – таких насчитывается примерно 200 тыс. По словам экспертов, усиление контроля почти неизбежно обернется тем, что граждане начнут искать обходные схемы. Россияне будут чаще использовать наличные, бартер и распределять денежные потоки через близких. На этом фоне спрос на наличку может вырасти на 3 трлн рублей в 2027-м.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube