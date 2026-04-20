Апельсины в России подешевели почти на 17 процентов за год

Как сообщает Росстат, средневзвешенная стоимость этого цитрусового в марте составила 142,1 руб. за 1 кг, к году значение снизилось на 16,7%, за месяц – на 5,8%.

В марте апельсины вошли в топ-5 базовых продуктов, показавших наиболее выраженное снижение цены год к году. Уступили они лишь картофелю, капусте и питьевой воде.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов заявил, что с конца октября 2025 года стоимость апельсинов в рознице снизилась на 23% год к году. Сейчас предложения начинаются от 70 руб. за 1 кг.

Снижение цен в марте Росстат зафиксировал и в других массовых категориях импортных фруктов. Средняя стоимость бананов за год потеряла 10,5%, до 165 руб. за 1 кг. Груши подешевели на 2,6%, до 275,5 руб. за 1 кг, виноград – на 1,9%, до 335,4 руб. за 1 кг, сообщает газета «Коммерсант».

