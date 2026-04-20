Россия заняла девятое место в мире в рейтинге по доступности огурцов

Россия занимает девятое место по доступности огурцов среди крупнейших экономик мира. Рейтинг составило РИА «Новости» на основе открытых данных. В анализ попали цены на огурцы в более чем 40 странах мира, в том числе в государствах из «Большой двадцатки» и Евросоюза.

«Самые низкие цены на огурцы зафиксированы в Саудовской Аравии – в среднем 64 рубля за килограмм, недалеко по стоимости ушли Индия – 79,4 рубля и Индонезия – 99,3 рубля. В топ-5 вошли также Аргентина (116,1 рубля) и Словения (154,3 рубля)», – сообщает агентство.

Далее в списке идут Турция (184,1 рубля), Чехия (187,7 рубля) и Мексика (192,2 рубля). На девятом месте расположилась Россия (217,3 рубля), а десятку стран замыкает Финляндия (223,5 рубля).

По словам аналитиков, доступность огурцов в РФ обусловлена прежде всего высокой самообеспеченностью и масштабным тепличным производством, что снижает зависимость от импорта и валютных колебаний. Огурцы воспринимаются как базовый продукт, поэтому ритейл удерживает минимальные наценки.

При этом самые дорогие огурцы встречаются в Люксембурге (1402,9 рубля), Австралии (1032,2 рубля), Бельгии (931,5 рубля), Нидерландах (769,7 рубля) и Франции (746,3 рубля). Там высокая стоимость формируется под влиянием дорогой рабочей силы, высоких тарифов на энергию, жесткого регулирования и значительной доли затрат на логистику и розницу.

Москва, Зоя Осколкова

