Красная икра в России с начала года подешевела на 30%

С начала текущего года цены на красную икру к середине апреля упали в России на 30%. Об этом сообщил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Сейчас в рознице эту икру можно встретить по 6 000 рублей за килограмм. В начале года икра была в среднем на 30% дороже», – уточнил он в комментарии «Интерфаксу».

Савельев пояснил, что вся лососевая икра – прошлогодняя, и срок ее реализации заканчивается. «Максимальный срок реализации икры прошлой путины – один год. Таким образом, трейдеры торопятся распродать прошлогодние остатки, потому что вскоре такая икра вообще не будет стоить ничего, ее предстоит утилизировать», – отметил он.

В 2025 году производство красной икры в России составило 12,4 тысячи тонн, что на 21% больше, чем в 2024 году. В 2026 году производство может составить 12 тысяч тонн, заявлял на минувшей неделе глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, икры для внутреннего потребления будет достаточно.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube