Россия готова к сотрудничеству с западными странами по Севморпути

Россия допустила сотрудничество с западными арктическими странами при эксплуатации Северного морского пути. Об этом рассказал «Известиям» директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел РФ Владислав Масленников.

Из-за кризиса на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива растет глобальный интерес к Севморпути как к более безопасному и короткому маршруту. В этих условиях многие страны начали активнее искать альтернативные пути для доставки грузов. Преимущества СМП в ситуации геополитической турбулентности становятся все более очевидными.

В настоящее время главными партнерами России в развитии арктической логистики остаются Китай и Индия, но эксперты допускают, что в перспективе к проекту могут подключиться Норвегия и Финляндия. «Россия открыта к профильному диалогу со всеми, кто готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас оно в первую очередь развивается с внерегиональными странами, прежде всего с Китаем и Индией. Если западные арктические страны проявят интерес, мы рассмотрим возможные варианты взаимодействия и с их участием», – сказал Масленников.

Для части перевозок между российской Арктикой и Азией Севморпуть действительно позволяет экономить время по сравнению с южными маршрутами. Например, для арктического СПГ путь в Азию летом занимает около 20 дней, в то время как через Суэц – примерно 30 дней, а через мыс Доброй Надежды – около 37.

По СМП растет перевозка и транзитных грузов – в 2025 году этот показатель составил 3,2 млн т. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, в 2026 году грузопоток идет на 15% выше прошлогоднего уровня.

Несмотря на рост показателей СМП используется в основном для перевозки сырья – нефти и СПГ. У северного маршрута появится шанс выйти за пределы нишевого формата при планомерном развитии, СМП необходима круглогодичная сервисная инфраструктура, аварийно-спасательные и медицинские службы, ремонтные мощности и аварийный флот усиленного ледового класса.

Кроме того, маршрут должен быть встроен в более широкую логистику с постоянной догрузкой и перевалкой товаров, как это происходит на традиционных южных трассах. Пока такой модели на СМП нет: часть арктических портов слабо оснащена, а прежняя система связки морского маршрута с северными реками после распада СССР была утрачена.

Москва, Зоя Осколкова

