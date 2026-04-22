Рестораторы и отельеры просят правительство об отсрочке уплаты налогов

Федерация рестораторов и отельеров России просит правительство отложить срок уплаты НДС за первый квартал до конца 2026 года. Иначе, опасаются участники рынка, будет нанесен существенный ущерб ресторанному бизнесу, который и так пострадал от сокращения спроса. За январь-март рестораны и бары по всей России потеряли 3% посетителей, а в Москве и Петербурге и вовсе 12% и 8%, соответственно, пишет «Коммерсант».

В аппарате правительства сообщили «Ъ», что пока письмо ассоциации не поступало.

Напомним, что с начала 2026 года компании, чья выручка превышает 20 млн руб., обязаны платить НДС. До 2025 года планка была выше – 60 млн руб., но с 2026 года все предприниматели на УСН, чьи доходы за 2025 год превысили 20 млн руб., стали плательщиками НДС. Однако рестораторам удалось добиться льгот для отрасли. С 1 апреля и до конца 2026 года для них сохраняются прежние условия по уровню выручки, но за первый квартал текущего года операторы общепита обязаны оплатить НДС до 28 апреля.

В ФРиО считают, что уплата НДС в указанный срок нанесет существенный ущерб ресторанному бизнесу, создаст предпосылки для отказа от инвестиций в отрасль, закрытия кафе и ухода «в тень».

Падение спроса, дефицит кадров и усиление налоговой нагрузки уже вызвали волну закрытий в общепите. В марте количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, до 7,2 тыс. точек. Число заведений быстрого питания уменьшилось на 2%, до 25 тыс., столовых – на 3%, до 4,7 тыс., кафе – на 6%, до 12,5 тыс., баров – на 11%, до 5,9 тыс., подсчитали в 2ГИС.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

