Среда, 22 апреля 2026, 14:23 мск

Средняя стоимость нового авто в России превысила 3,5 млн рублей

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в марте 2026 года увеличилась на 14% год к году и составила 3,54 млн рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора агентства «Автостат» Сергея Удалова.

В то же время средняя цена подержанной машины в марте составила 1,21 млн рублей. Это на 7% выше показателя прошлого года и на 0,7% ниже, чем в феврале.

Как отметил Удалов, на средневзвешенную стоимость автомобилей с пробегом существенное влияние оказывает доля именно старых машин, цены на которые изменяются медленно.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

