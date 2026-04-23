Многие россияне верят в свою способность переиграть финансовую пирамиду – исследование

Около 40% россиян не видят рисков в проектах, обещающих сверхдоходность. При этом почти четверть (23%) жителей России готовы рискнуть небольшой суммой в финансовой пирамиде, надеясь вовремя выйти из нее. Об этом свидетельствуют результаты исследования НИФИ Минфина РФ и Центра финансовой экспертизы Роскачества.

С тестированием, где нужно было верно определить все признаки финансовой пирамиды или все признаки недобросовестного финансового эксперта, справились по 25% респондентов. 41% участников знают два признака пирамиды из трех, 28% – только один, передает агентство «Прайм».

«Тест показал классический разрыв между теоретической подготовкой и умением применить знания на практике. Это то, о чем мы постоянно говорим в контексте финансовой культуры. Знать – не значит уметь. Особенно настораживают ответы респондентов, которые не видят риска в сомнительных проектах, обещающих сверхдоходность», – отметил врио директора НИФИ Минфина РФ Глеб Покатович.

В исследовании приняли участие почти 46 тысяч человек из 84 регионов России. Среди возрастных групп самой толерантной к риску оказалась категория до 20 лет, а самой осторожной – старшее поколение (60+). Молодежь в 2,6 раза чаще пожилых готова вложиться в пирамиду (46% против 17,5%).

В то же время самооценка уровня инвестиционной грамотности у россиян умеренная: 59% респондентов оценили свои знания и навыки как базовые или поверхностные, 39% заявили, что ничего не понимают в игре на бирже, и только 2% назвали себя профессионалами.

Москва, Зоя Осколкова

