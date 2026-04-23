Четверг, 23 апреля 2026, 16:16 мск

С начала года ЦБ РФ выявил 1336 поддельных купюр

В первом квартале 2026 года в банковской системе России выявили 1336 поддельных денежных знаков ЦБ РФ. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В банковской системе Российской Федерации было обнаружено 1336 поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 826 поддельных пятитысячных банкнот», – говорится в сообщении.

Фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей выявлено 410, 2000 рублей – 46. Меньше всего поддельных купюр номиналом 10 рублей – всего две.

Кроме того, специалисты обнаружили 10 фальшивых монет достоинством 10 рублей и две монеты номиналом 5 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

