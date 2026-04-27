Кадровый резерв в России стремительно тает: за пять лет он сократился почти вдвое

В России усиливается дефицит работников, а кадровый резерв за пять лет сократился с 7 млн до 4 млн человек, то есть почти вдвое. Речь идет о людях, которые пока не работают, но в целом готовы выйти на рынок труда. Среди причин – демографическая яма и переток кадров в оборонные отрасли.

Кадровый резерв в России в 2025-м сократился до 4,4 млн человек. Это на 9%, или на 415 тысяч, меньше, чем годом ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики Росстата и Роструда. К такому резерву относятся люди, которые в данный момент не работают, но готовы выйти на рынок труда.

В кадровый резерв входят три категории граждан: безработные (1,7 млн человек, которые активно ищут работу и готовы приступить немедленно), «потенциальная рабочая сила» (551 тысяча – люди находятся в поиске, но не готовы выйти на работу прямо сейчас либо допускают такую возможность без активных действий) и желающие трудоустроиться, но не предпринимающие шагов и не готовые приступить к работе в данный момент (2,2 млн).

За последние пять лет численность кадрового резерва уменьшилась почти вдвое – с 7 млн до примерно 4 млн человек. Одновременно его доля по отношению к числу занятых снизилась с 10% в 2021 году до 6% в 2025-м. При этом число работающих увеличилось с 72 млн почти до 75 млн.

Дефицит кадров в первую очередь связан с демографическими показателями: малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х приводят к сокращению числа молодых работников, тогда как доля старшего возраста увеличивается.

Еще одна причина – высокий спрос на работников. Экономика фактически «забрала» свободные ресурсы за счет оборонных заказов, перестройки промышленности и логистики. Также студенты стали быстрее выходить на работу, а ранее неактивные группы, включая пенсионеров и женщин с детьми, чаще устраиваться.

При этом новых резервов почти не осталось. Уровень занятости людей с инвалидностью в России по-прежнему ниже, чем в других странах. Женщины с маленькими детьми реже работают, чем их ровесницы без детей. Вместе с тем самозанятых уже около 16 млн, однако многие из них совмещают этот статус с основной занятостью. А эффект от повышения пенсионного возраста в значительной степени исчерпан. Быстро увеличить число работников сейчас практически невозможно.

В долгосрочной перспективе демография может сдерживать рост экономики. Ряд российских экспертов ранее отмечал, что из-за старения населения темпы увеличения ВВП до 2040-2045 годов могут не превышать 1,5% в год.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube