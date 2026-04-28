Средние доходы россиян оказались завышены на четверть из-за богатых регионов

Средние доходы жителей России оказались существенно завышены из-за богатых регионов – Москвы и Севера. Без учета российской столицы и северных регионов показатель снижается на четверть, составляя 60 тыс. рублей вместо 75 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Согласно данным Росстата, средний доход россиян в 2025 году составил около 75 тыс. рублей. Этот показатель значительно искажен за счет Москвы и сырьевых регионов, где платят в разы больше, чем в остальной части России. Так, в столице средний доход составил 167 тыс. рублей в месяц, на Чукотке – 216 тыс., в Ямало-Ненецкого АО – 170 тыс., Магаданской и Сахалинской областях – соответственно 144 тыс. и 117 тыс. рублей.

Аналитики НАПФ подсчитали, что исключение регионов-лидеров снижает средний доход по стране на 25% – до 60 тыс. рублей. При этом распределение доходов по РФ остается крайне неравномерным: 78% россиян зарабатывает менее 100 тыс. рублей в месяц, а выше среднего по стране – от 75 тыс. – получает лишь каждый восьмой из этой группы (12%). Самая многочисленная группа (почти 40%) живет на сумму до 45 тыс. Доходы выше 100 тыс. рублей имеют около 22% населения.

В регионах-лидерах доходы могут превышать показатели аутсайдеров более чем в пять раз – это связано с высокой оплатой труда в добывающих отраслях, а также с северными надбавками и социальными выплатами, объяснила младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова.

Средние значения при этом не отражают реального положения большинства граждан. Медианный доход, который дает более точную картину, в 2024 году составлял 47 тыс. рублей, что на 26% ниже среднего показателя в 63 тыс. рублей. Показатели за 2025 год пока не опубликованы.

Искажение статистики по доходам уже оказывает влияние на экономику и бюджетную систему, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его оценке, это сдерживает потребительский спрос, усиливает сегментацию рынка и увеличивает нагрузку на бюджет из-за необходимости адресной поддержки. Ориентация на средние значения может приводить к ошибкам в экономической политике – масштабы уязвимых групп оказываются заниженными.

Напомним, накануне глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что дефицит региональных бюджетов за 2025 год составил 1,5 трлн рублей. При этом усредненные показатели скрывают положение менее обеспеченных субъектов, делая дотационные территории более уязвимыми, указал Максим Гмыря из «Секвойя Групп».

По его прогнозу, в 2026 году ожидается точечный рост доходов, который затронет прежде всего дефицитные профессии, такие как квалифицированные рабочие, технологи и специалисты производственного сектора.

Общий рост доходов будет умеренным и неравномерным, отметил Ярослав Кабаков из «Финама». Он полагает, что на фоне замедления экономики и ограниченных бюджетных возможностей быстрее будут расти доходы обеспеченных групп, тогда как у большинства населения возможна стагнация или слабая динамика. Разрыв между средним уровнем и доходами основной массы граждан сохранится на уровне 20-40%.

Алексей Родин из Rodin.Capital ожидает, что реальные доходы увеличатся на 3-4% против 8% годом ранее. При этом гонка зарплат, по его словам, начнет замедляться, особенно в розничной торговле, общепите и строительстве.

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов населения в 2026 году всего на 2,1%.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

