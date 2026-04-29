В России утвердили новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов

В России обновили государственный стандарт классификации предприятий торговли, в число которых входят пункты выдачи заказов и постаматы. Новые положения вступят в силу с 1 июня 2027 года. Об этом сообщает Роскачество.

«Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. Даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов», – говорится в сообщении.

Согласно обновленному стандарту, торговые форматы распределены по категориям в зависимости от масштаба деятельности. Кроме того, зафиксированы характеристики крупных предприятий – таких как гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад.

«Также подробно описаны параметры малых объектов, играющих важнейшую роль в обеспечении повседневного спроса населения. К последним отнесены минимаркеты, торговые павильоны и палатки, киоски, а также мобильные (нестационарные) торговые объекты», – сказали в Роскачестве.

Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

