Минсельхоз: посевная в некоторых регионах идет с отставанием из-за непогоды

В России стартовала посевная кампания. Однако в ряде субъектов свои коррективы вносят плохие погодные условия. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, посевная кампания вступила в активную фазу, к весенним полевым работам приступили уже в 55 регионах РФ.

«Вместе с тем аномальные погодные условия, которые мы все видим, по центральной полосе Поволжья и отдельных южных регионов, не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной. Поэтому работы пока идут с отставанием к прошлом году», – отметила Лут.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что в нынешнем году ожидают урожай зерновых выше прошлогоднего. По итогам 2025 года российские аграрии собрали порядка 140 млн тонн зерна, включая 91 млн тонн пшеницы.

Москва, Зоя Осколкова

