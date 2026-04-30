Работающий пенсионер в России получает в среднем 23 тысячи рублей пенсии

Работающий пенсионер в России в среднем получает ежемесячно 23 тысячи пенсионных выплат.

Если быть точными, то, по данным СФР, по итогам марта средний размер пенсии составил 23 461 рублей. За год сумма выросла почти на 2,5 тысячи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

Год назад работающие пенсионеры получали около 20 972 рублей. Самый низкий средний размер пенсии у работающих россиян в прошлом месяце был зафиксирован в Дагестане (16 870 рублей), самый высокий – на Чукотке (38 581 рублей).

С января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров в России проиндексировали на 7,6 процента. По подсчетам Минтруда, на меры соцподдержки направят 18,7 трлн руб.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube